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منوعات
رجل أعمال يتّهم فناناً مشهوراً بالنصب عليه.. إليكم ما كشفه
Lebanon 24
07-10-2024
|
05:59
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اتهم رجل أعمال مصري الفنان إيهاب توفيق بالنصب عليه في بيع "الفيلا" الخاصة به، ورفضه إنهاء كافة الأمور القانونية المتعلقة بالعقد ونقل الملكية.
وقال رجل الأعمال إنه اشترى فيلا من الفنان قبل سنوات ونتيجة لعدم إنهاء أوراق البيع الخاصة بها رغم حصول توفيق على ثمن العقار كاملاً، لم يتمكن من إنهاء نقل الملكية إليه، مضيفا أنه يريد بيع الفيلا في هذا التوقيت لحاجته لثمنها.
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وذكر أن الفنان باع الفيلا مرتين، الأولى له في العام 2015، والثانية لوالده في العام 2019 ، مشيرا إلى أن بحوزته عدة مستندات تفيد، بتوكيل بيع الفيلا له عام 2015، وعقد تنازل توفيق عن العقار عينه لوالده عام 2019، إضافة إلى مستند آخر يفيد بأن توفيق خسر قضيه التزوير التي أقامها ضده.
وأكد رجل الأعمال أن لديه مستندا رابعا يفيد بأن توفيق خسر قضية الاستئناف الثانية، وعوقب بغرامة، مطالبا الفنان بسحب تنازله عن الفيلا لوالده أو تسليمه عقد شراء له باسمه من جديد.
من جانبه، قال أحد الشهود على الواقعة ويدعى عبده الجيوشي إن الفنان طلب منه بيع فيلا يمتلكها ونجح في ذلك، مضيفا أن الاتفاق بين توفيق ورجل الأعمال كان ينص على أن يقوم الاول بتخفيض 500 ألف جنيه من ثمن الفيلا مقابل أن يقوم المشتري ببيع الفيلا مجددا ويتقاسم معه الفنان الربح بعد ذلك.
وأضاف أن هذا ما تم الاتفاق والتوقيع عليه بحضوره وتم البيع ولكن ما حدث هو تخلي رجل الأعمال عن تنفيذ بنود التعاقد، مؤكدا أن الفنان له الحق في نسبة 50% من الربح بعد إعادة البيع وهذا هو سبب المشكلة.
في المقابل، قال الفنان إيهاب توفيق إن كافة ما ذكره رجل الأعمال غير صحيح، وأكد أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لعدم التزامه ببنود التعاقد، وتشهيره به واتهامه باتهامات لا أساس لها من الصحة. (العربية)
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