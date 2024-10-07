الحمل

يرّوح بعض الزملاء الإشاعات عن وضعك، لكنّك تبقى صلباً وتحديداً في المركز المهم الذي أسنده إليك أرباب العمل

الثور

هذا اليوم يفرض عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة أخرى، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح

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الجوزاء

يدعوك هذا اليوم المليء بالسلبيات إلى عدم التورط في قضايا أكبر منك، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف باتجاهك

السرطان

قد يفقدك هذا اليوم الظروف المشجعة على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح

الأسد

قد يعرقل طارئ هذا اليوم تقدمك في مجالك المهني، لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما تكن شديدة

العذراء

يجعلك هذا اليوم تشغل نفسك بأمور صغيرة لن تنفعك بشيء، بل بالعكس قد تضيّع لك وقتك، وأنت بحاجة ماسة إلى كل ثانية

الميزان

قد يولّد هذا اليوم كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، فتحاول معرفة الأسباب الكامنة وراء كل ما يحصل وتنجح في ذلك

العقرب

قد يجعلك هذا اليوم تتردّد في تسلم مهمة مع أنك تمتلك القدرة على ذلك وتحقيق النجاح المطلوب

القوس

يحمل إليك هذا اليوم كلمات الإطراء والمديح والتهنئة، فيسطع نجمك وتبدأ بمشروع جديد

الجدي

يطرأ اليوم ما يبشر بيوم دقيق من التجارب المرة، لكن النجاح يكون حليفك في نهاية المطاف

الدلو

حاول ألاّ توظف طاقتك في مشاريع صغيرة لا خطط واضحة لها، وانتظر حتى تعرض عليك المشاريع الكبيرة

الحوت

قد يطرأ اليوم ما يهدد ببعض المشاريع على الصعيد المهني ويكون المناخ ضاغطاً جداً وملبداً بغيوم المشاكل