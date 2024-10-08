Advertisement

منوعات

حبس تاجر مواد مخدرة بتهمة حيازة كمية من الهيروين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-10-2024 | 13:00
A-
A+

Doc-P-1259123-638640098882099206.jpg
Doc-P-1259123-638640098882099206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أمرت النيابة العامة بالجيزة في مصر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الهيروين.
اعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وحيازته الهيروين لترويجه بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليه، وتخزينه بمسكنه.
Advertisement
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة.
رصد رجال المباحث تحركات المتهم، والمناطق التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له تم القبض عليه بمدينة الشيخ زايد، وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين المخدر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:46 | 2024-10-08
15:00 | 2024-10-08
10:40 | 2024-10-08
09:12 | 2024-10-08
07:32 | 2024-10-08
06:58 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24