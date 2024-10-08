Advertisement

منوعات

حبس عامل بتهمة خطف سمسار.. اليكم السبب

Lebanon 24
08-10-2024 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1259152-638640132726052920.jpg
Doc-P-1259152-638640132726052920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  المرج في مصر، تجديد حبس عامل 15 على ذمة التحقيق، بتهمة خطف سمسار بسبب خلافات مالية.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب خاله (سمسار عقارات - مقيم بمحافظة المنيا)، وأضاف بأنه يقيم صحبته لوجود خلافات ماليه بينه وبين آخرين ببلدته، وخروجه من مسكنه للتقابل مع أحد الأشخاص لمساعدته فى حل الخلاف المشار إليه، وفى وقت لاحق تلقى مكالمة هاتفية من المتغيب تفيد أنه محتجز وطلب منه تجهيز مبلغ مالى لحل تلك الخلافات.
Advertisement
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بمحافظة القليوبية).
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه وبصحبته المتغيب، وبمواجهته أقر بأن المحتجز مدين له بمبلغ مالى نظير شراكه فى أرض بناء بمحافظة المنيا فقام على إثرها باستدراجه لمسكنه بدعوى إنهاء الخلاف المالى فيما بينهما، وفور وصوله قام باحتجازه لحين تدبير المبلغ المالى المشار إليه، وبمناقشة المتغيب أيد ما جاء بأقوال المتهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:46 | 2024-10-08
13:00 | 2024-10-08
10:40 | 2024-10-08
09:12 | 2024-10-08
07:32 | 2024-10-08
06:58 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24