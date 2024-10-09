في إسبانيا... مدينة تفرض غرامات على ملابس السياح

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ويبلغ عدد سكان ملقا نحو 570 ألف نسمة، واستضافت أكثر من 14 مليون زائر في 2023، وهو العام الذي أعقب تطبيق غرامة قدرها 750 يورو، لردع أي شخص يتجول في البلدة ليس مرتدياً سوى سروال قصير (شورت) أو بكيني رفيع.



كما جرى فرض غرامة مماثلة تبلغ 500 يورو، مؤخراً في إشبيليه، حيث كان يشعر الزوار أيضاً بحرية في التجول في الشوارع كما لو كانوا على الشاطئ أو على حمام السباحة. ناشد مسؤولو مدينة ملقا في كوستا ديل سول بجنوب إسبانيا الزوار بـ"ارتداء ملابسهم بالكامل"، في إطار حملة عبر اللافتات والإنترنت لتثبيط السلوكيات المزعجة، فيما أصبح السكان المحليون مستائين مما يرون أنها سياحة حاشدة مفرطة.ويبلغ عدد سكان ملقا نحو 570 ألف نسمة، واستضافت أكثر من 14 مليون زائر في 2023، وهو العام الذي أعقب تطبيق غرامة قدرها 750 يورو، لردع أي شخص يتجول في البلدة ليس مرتدياً سوى سروال قصير (شورت) أو بكيني رفيع.كما جرى فرض غرامة مماثلة تبلغ 500 يورو، مؤخراً في إشبيليه، حيث كان يشعر الزوار أيضاً بحرية في التجول في الشوارع كما لو كانوا على الشاطئ أو على حمام السباحة.

وتقول إحدى الرسائل "ارتدوا قطعة علوية" إلى جانب "الأرصفة للمشاة"، كما يقال للسياح إنه يجب إبقاء الشوارع نظيفة وألا يلقوا المخلفات بجوار الآثار والمتنزهات والمواقع التراثية في ملقا وتظاهر المواطنون المحليون في وقت سابق من العام الجاري، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المنازل الأمر الذي أرجعوه إلى التأجير للزوار.



وعكست الشكاوى مشاعر أخرى مناهضة للسياح عبر إسبانيا التي استضافت في 2023 أكثر من 85 مليون سائح أجنبي، توجه الكثير منهم إلى الشواطئ والمنتجعات المسموح فيها بكل شيء في كوستا ديل سول.