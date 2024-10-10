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أرقام صادمة.. 370 مليون فتاة وامرأة تعرضن للاعتداءات الجنسية في طفولتهن

Lebanon 24
10-10-2024 | 03:26
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كشفت "اليونيسف" أن 370 مليون فتاة وامرأة حول العالم تعرضن لاعتداءات جنسية خلال طفولتهن.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان بأن "عدد الفتيات والنساء المتأثرات يرتفع إلى 650 مليونا في كل أنحاء العالم، أي واحدة من كل خمس، إذا احتسبت أشكال العنف الجنسي التي لا يحصل فيها اتصال، كالاعتداءات اللفظية عبر الإنترنت".
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ووصفت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل "العنف الجنسي ضد الأطفال" بأنه "اعتداء لا يحتمله ضميرنا الجماعي"، مشددة على أن هذه الاعتداءات وحالات الاغتصاب "تسبب صدمة عميقة ودائمة، ومن يرتكبها هو غالبا شخص موثوق به، في بيئات ينبغي أن يشعر فيها الطفل بالأمان".

وأشارت راسل إلى "العنف الجنسي الفظيع في مناطق النزاعات، حيث يستخدم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي في كثير من الأحيان كسلاح في الحرب".

وتضم منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا أكبر عدد من الضحايا (79 مليون فتاة وشابة، أي 22% من النساء فيها)، وبالتالي كانت واحدة من كل خمس نساء في هذه المنطقة ضحية لاعتداء جنسي أو اغتصاب قبل سن 18 عاما.

وجاءت منطقة شرق آسيا وجنوب شرقها في المركز الثاني (75 مليونا، أي 8% من النساء).

وبلغ عدد الضحايا 73 مليونا في وسط آسيا وجنوبها (9% من النساء)، و68 مليونا في أوروبا وأمريكا الشمالية (14%)، و45 مليونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (18%)، و29 مليونا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط (15%) وستة ملايين في أوقيانوسيا (34%). (روسيا اليوم)
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