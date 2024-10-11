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جريمة مروعة.. القبض على فتاة قتلت صديقتها

Lebanon 24
11-10-2024 | 03:30
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ألقت مديرية أمن الجيزة في مصر القبض على المتهمة يقتل صديقتها داخل مسكنها، طعنا بسكين، واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل فتاة داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن الضحية كانت في زيارة لشقة صديقتها، ونشبت بينهما خلاف، دفع المتهمة للاعتداء على المجني عليها بسكين، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. (اليوم السابع)
 
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