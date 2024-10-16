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ظاهرة غريبة جداً تغزو ألمانيا والشرطة تفتح تحقيقاً دولياً!

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:37
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ذكرت السلطات الألمانية أن محققين من مختلف أنحاء ألمانيا وفرنسا وهولندا شنوا مداهمات ضد لصوص يشتبه بقيامهم بسرقة ماكينات الصرف الآلي صباح اليوم الأربعاء.
وتم تنفيذ مداهمات الشرطة على شركات ومنازل في العديد من المناطق من ألمانيا، وإلقاء القبض على 3 رجال في هولندا، في إطار العملية.
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وتردد أن المشتبه بهم فجروا عددا كبيرا من ماكينات الصرف الآلي، مما تسبب في أضرار تقدر بملايين الدولارات، بحسب المحققين.

وأصبحت عمليات السطو على ماكينات الصرف الآلي بالمتفجرات مشكلة متكررة في ألمانيا وأماكن أخرى في غرب أوروبا، حيث يفجر اللصوص الماكينات لسرقة الأموال الموجودة بداخلها. (روسيا اليوم)
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