لم يتزوّج من حبيبته... هكذا تُوفي العريس محمود قبل زفافه!

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في واقعة مأسوية صادمة شهدتها منطقة البدرشين في محافظة الجيزة المصرية، انتهت قصة حب محمود وخطيبته أمنية وأسدل الستار عليها بوفاة العريس، ليس بسبب حادث أليم أو صراع مع مرض، وإنما بعد أن ذهب إلى عيادة لتبييض أسنانه وتنظيفها قبل حفل الزفاف.وعند طبيب الأسنان، تعرّض محمود لنزيف حاد أثناء العملية، وعلى الرغم من محاولات الطبيب لإنقاذه، لم يتمكن من إيقاف النزيف، وفارق الحياة قبل تحقيق حلمه بالزفاف. (العربية)