Advertisement

منوعات

زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس.. اليكم السبب

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:40
A-
A+


Doc-P-1264357-638648448785553682.jpeg
Doc-P-1264357-638648448785553682.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب زوج إثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد عامين من الزواج، واتهمها بهجرها له بعد وضعها يديها علي مسكن الزوجية بعد إجبارها له بتسجيله باسمها، ليؤكد:" زوجتي بعد الزواج اقنعتني بتسجيل الشقة باسمها بسبب تكرار سفري خارج مصر للعمل، وإرسالي لها المال لسداد الأقساط، ولكني لم أتوقع أبدا أن تغدر بي وتنتهي قصة الحب التي تجمعنا بتلك الطريقة".
Advertisement
وأشار الزوج:"استولت على كل ما في المنزل من متعلقات ومنقولات مستندات خاصة بعملي ثم ابتزتني ولاحقتني بدعوي تبديد، ورفضت دخولي إلي شقتي، وحرمتني من رؤية طفلي بعد ولادتها له، ورفضت وساطة الأهل والأصدقاء، وأصرت علي الطلاق دون أي أسباب حقيقة".
وتابع الزوج:" أصبحت ملاحق لسداد نفقات تتجاوز  100ألف جنيه لها، وعندما رفض السداد بسبب تعنتها ورفضها رؤيتي لطفلي توعدتني بالحبس وشهرت بي علي مواقع التواصل الاجتماعي".
(اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:30 | 2024-10-18
23:30 | 2024-10-17
23:00 | 2024-10-17
22:55 | 2024-10-17
15:30 | 2024-10-17
13:56 | 2024-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24