23
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
كانت تنقلها سيارة الجنازة.. سقوط جثة في وسط الشارع في بولندا
Lebanon 24
20-10-2024
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتذرت دار جنازات في بولندا، السبت، بعد سقوط جثة كانت تنقلها من سيارة الجنازة وسط الشارع.
وأفادت وسائل إعلام بولندية أن رجلاً كان يقود سيارته في أحد شوارع مدينة ستالوا فولا في جنوب شرق بولندا يوم الجمعة عندما سقط بشكل مفاجئ غطاء على نافذة سيارته.
Advertisement
وعندما انزلق الغطاء، رأى الرجل جثة ملقاة على الطريق، وسيطر عليه الخوف من أن يكون قد صدم الشخص، ليتبين فيما بعد أنها سقطت من سيارة الجنازة.
ونشرت وسائل إعلام محلية صورة للجثة ملقاة على معبر للمشاة مخطط باللون الأبيض.
وقالت الشركة إن عطلا فنيا في السيارة أدى لهذا الحادث.
وأضاف: "نأسف بشدة أن نبلغكم أنه نتيجة لعطل فني غير متوقع في قفل الباب الخلفي لسيارة الجنازة، وقع حدث مؤسف لا يعكس المعايير العالية لشركتنا".
واعتذرت الشركة "لكل من شعر بخيبة الأمل والانزعاج من هذا الحدث". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة داخل إسرائيل تخصّ "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ يكشفها
Lebanon 24
فضيحة داخل إسرائيل تخصّ "أنفاق حزب الله".. تقريرٌ يكشفها
16:03 | 2024-10-19
19/10/2024 04:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. استشهاد أسيرٍ من "حزب الله" أثناء احتجازه لدى الجيش الإسرائيلي!
Lebanon 24
آخر خبر.. استشهاد أسيرٍ من "حزب الله" أثناء احتجازه لدى الجيش الإسرائيلي!
14:53 | 2024-10-19
19/10/2024 02:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة المنزل الذي استُشهد فيه السنوار.. أصحابه يكشفون الكثير عنه
Lebanon 24
قصة المنزل الذي استُشهد فيه السنوار.. أصحابه يكشفون الكثير عنه
16:00 | 2024-10-19
19/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ مهم كشفه هجوم "حزب الله" على منزل نتنياهو.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
أمرٌ مهم كشفه هجوم "حزب الله" على منزل نتنياهو.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
01:11 | 2024-10-20
20/10/2024 01:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
06:50 | 2024-10-20
20/10/2024 06:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:45 | 2024-10-20
بالفيديو: "الهندوس" يحولون بحيرة أميركية إلى مكان مقدس
10:03 | 2024-10-20
بين ليلة وضحاها.. مواطن أميركي قبض مليون دولار فجأة من إيلون ماسك وهذا ما قاله (فيديو)
04:07 | 2024-10-20
انحنى على ركبتيه وطلب يدها بطريقة رومانسية.. نجم كرة قدم يعلن ارتباطه بشريكته الحسناء (صور)
01:31 | 2024-10-20
قتلى وجرحى بإطلاق نار.. احتفال بفوز فريق كرة قدم في أميركا يتحوّل إلى كارثة
23:00 | 2024-10-19
خسائر بالمليارات.. محتالو المنصات الرقمية الأميركية أهلكوا الشعب!
16:54 | 2024-10-19
حادث مروّع بين دراجتين.. سرعة التصادم كانت عالية (فيديو)
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
20/10/2024 21:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
20/10/2024 21:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
20/10/2024 21:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24