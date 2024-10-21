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لهذا السبب.. اقدم على قتل جاره!

Lebanon 24
21-10-2024 | 03:12
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أنهى عامل حياة جاره، طعنا بسلاح أبيض في الوراق، بمحافظة الجيزة في مصر، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن خلافات الجيرة أدت إلى نشوب مشاجرة بينهما، وأسفرت عن مقتل المجني عليه.
تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، ومناظرة الجثة، أن عامل تشاجر مع جاره، وسدد له طعنة نافذة بسلاح أبيض، تسببت في مقتله، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة.
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القى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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