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طبق بيتزا يُثير الشكوك في ألمانيا.. والشرطة تتدخل

Lebanon 24
22-10-2024 | 03:20
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في ظاهرة غريبة، انتشر طبق بيتزا بشكل رهيب في منطقة ألمانية وأصبح الأكثر مبيعا ما أثار الشكوك لدى الشرطة التي اجرت تحرياتها لتكتشف المفاجأة والسبب في الطبق الجانبي.

وفي التفاصيل، اكتشفت الشرطة الألمانية مطعما يبيع البيتزا مع الكوكايين كطبق جانبي مستلهما هذه الفكرة من فيلم سينمائي ألماني وذلك في البلدة القديمة في مدينة دوسلدورف غرب البلاد.
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وكان المطعم يدرج البيتزا الخاصة تحت رقم 40 على قائمة الطعام؛ وقال مدير الشرطة الجنائية ميشائيل غراف فون مولتكه في دوسلدورف إن "هذه كانت واحدة من أكثر أنواع البيتزا مبيعا".

واشارت المعلومات الى أن صاحب المطعم (36 عاما) ألقى حقيبة تحتوي على مخدرات من نافذة شقته، عندما قرع أفراد الشرطة باب الشقة لإلقاء القبض عليه.

وذكرت الشرطة أن الحقيبة "سقطت مباشرة بين أذرع أفرادها". وتم ضبط 1,6 كيلوغراما من الكوكايين، و400 غرام من القنب، و268 ألف يورو نقدا.

وأثناء التحقيقات اللاحقة، عثر المحققون على ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم من موردي المخدرات بالإضافة إلى اثني عشر مشتبها بهم آخرين. وشارك 150 شرطيا في هذه المهمة في الأسبوع الماضي لإنهاء هذه الأنشطة. (العربية)



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