24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طبق بيتزا يُثير الشكوك في ألمانيا.. والشرطة تتدخل
Lebanon 24
22-10-2024
|
03:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظاهرة غريبة، انتشر طبق بيتزا بشكل رهيب في منطقة ألمانية وأصبح الأكثر مبيعا ما أثار الشكوك لدى الشرطة التي اجرت تحرياتها لتكتشف المفاجأة والسبب في الطبق الجانبي.
وفي التفاصيل، اكتشفت الشرطة الألمانية مطعما يبيع البيتزا مع الكوكايين كطبق جانبي مستلهما هذه الفكرة من فيلم سينمائي ألماني وذلك في البلدة القديمة في مدينة دوسلدورف غرب البلاد.
Advertisement
وكان المطعم يدرج البيتزا الخاصة تحت رقم 40 على قائمة الطعام؛ وقال مدير الشرطة الجنائية ميشائيل غراف فون مولتكه في دوسلدورف إن "هذه كانت واحدة من أكثر أنواع البيتزا مبيعا".
واشارت المعلومات الى أن صاحب المطعم (36 عاما) ألقى حقيبة تحتوي على مخدرات من نافذة شقته، عندما قرع أفراد الشرطة باب الشقة لإلقاء القبض عليه.
وذكرت الشرطة أن الحقيبة "سقطت مباشرة بين أذرع أفرادها". وتم ضبط 1,6 كيلوغراما من الكوكايين، و400 غرام من القنب، و268 ألف يورو نقدا.
وأثناء التحقيقات اللاحقة، عثر المحققون على ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم من موردي المخدرات بالإضافة إلى اثني عشر مشتبها بهم آخرين. وشارك 150 شرطيا في هذه المهمة في الأسبوع الماضي لإنهاء هذه الأنشطة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود.. ممثلة شهيرة تعلن طلاقها للمرة الثانية!
Lebanon 24
وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود.. ممثلة شهيرة تعلن طلاقها للمرة الثانية!
09:41 | 2024-10-21
21/10/2024 09:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال برّي حزينة... من خسرت في جنوب لبنان؟ (صورة)
Lebanon 24
نوال برّي حزينة... من خسرت في جنوب لبنان؟ (صورة)
07:42 | 2024-10-21
21/10/2024 07:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن هاشم صفي الدين ووفيق صفا... إليكم ما كشفه وئام وهاب
Lebanon 24
عن هاشم صفي الدين ووفيق صفا... إليكم ما كشفه وئام وهاب
09:26 | 2024-10-21
21/10/2024 09:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها بملابس النوم.. ممثلة لبنانية شهيرة فرّت من القصف العنيف على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
غادرت منزلها بملابس النوم.. ممثلة لبنانية شهيرة فرّت من القصف العنيف على الضاحية الجنوبية
01:40 | 2024-10-22
22/10/2024 01:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن جوازات السفر.. بيانٌ من الأمن العام
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن جوازات السفر.. بيانٌ من الأمن العام
11:04 | 2024-10-21
21/10/2024 11:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:09 | 2024-10-22
خلاف بين أكبر العشائر السياسية في الفلبين.. نائبة الرئيس تهدد بقطع رأس الرئيس الحالي!
02:33 | 2024-10-22
ظاهرة فلكية تتكرر مرتين سنويا.. هذا ما حصل في أحد المعابد الفرعونية جنوب أسوان
01:39 | 2024-10-22
سقطت من سيارة الجنازة.. جثة ممددة وسط الشارع!
22:52 | 2024-10-21
برجك اليوم
16:00 | 2024-10-21
" لا يتجاوز 3 دقائق".. مطار دولي يفرض حداً زمنياً للعناق هذا اسمه
14:00 | 2024-10-21
فيديو مؤثر.. طفلة نازحة من غزة تحمل شقيقتها المصابة لأكثر من كيلومترين
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
22/10/2024 12:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
22/10/2024 12:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
22/10/2024 12:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24