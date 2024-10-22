فيديو غريب... أسد يعيش داخل منزل!

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قام جزائري في ولاية غرداية بتربية أسد إفريقي نادر في بيته، ما جعل السلطات تحجز الحيوان وتفتح تحقيقا، وسط تعليقات رواد التواصل بين المستغربة والساخرة.وتبيّن أن صاحب الأسد لا يملك رخصة تربية خاصة بالحيوانات المفترسة.وتداول رواد التواصل فيديو لصاحب الأسد وهو يظهر الحيوان في بيته، حيث تجري محادثة بينه وبين زائر للأسد: "إنه كبير الحجم.. يريد الخروج من هذا المكان، أحاول أن أجعله يخرج كل يومين". (العربية)