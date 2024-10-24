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منوعات
ابن 6 سنوات خسر حياته.. اليكم ما حصل معه
Lebanon 24
24-10-2024
|
13:30
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لقى طفل مصرعه، اليوم، غرقا شمال محافظة قنا في مصر.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بغرق طفل بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا، وتبين مصرع طفل يدعى يحيى.ع، 6 أعوام.
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وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتشال جثة الطفل. (اليوم السابع)
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