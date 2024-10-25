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منوعات
زوجة تلاحق زوجها بعد 3 سنوات زواج بدعاوى حبس.. اعرف التفاصيل
Lebanon 24
25-10-2024
|
01:20
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لاحقت زوجة زوجها بدعوى إثبات نسب وزواجهما العرفي، وذلك بعد 3 سنوات من زواجهما، وادعت قيامه بالتحايل لإنكار علاقته بها ونسب طفلها، لتؤكد:" قبلت الزواج منه وعشت برفقته مدة كبيرة وزواجنا بالسر رغم وعوده لأهلي بإعلان الزواج بعد تحسن حالة زوجته الأولى، ولكنه للاسف رفض تنفيذ ذلك وعندما حملت بطفلي هرب وتركني وحيدة".
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وأشارت الزوجة:" دمر حياتي، وغضب مني وطلقني صوريا، ورفض الاعتراف بنسب طفله، وسرق مصوغاتي ومنقولاتي التي كانت بشقتي وقدر وزنها بـ 120 غراما التي سبق وأن أشتراها لي، مما دفعني لملاحقته قضائيا لإثبات ما ارتكبه في حقي من جرائم، وقدمت الشهود والمستندات لإثبات عنفه ضدي وتعنيفه لي".
وأكدت الزوجة:" زوجي أنكر زواجنا العرفي، ورفض الاعتراف بنسب الطفل، وشهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف، وهددني حال لم تتنازل عن حقوقي بعدم الاعتراف بالطفل، واكتشفت خداعه لى وتحايله علي فلم أتخيل أنه سيتخلي عني، وقدمت المستندات التي لإثبات ابتزازه لي للمحكمة، بعد أن أقدم على إيذائي وتهديدي بسبب تعنته وأنانيته ".
(اليوم السابع)
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