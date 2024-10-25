جريمة مروعة.. شخص يقتل صديقه لهذا السبب

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أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بقتل صديقه بسبب خلاف بينهما في مصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة.وتمكن رجال المباحث من القبض علي جامع قمامة قتل صديقه وزميله فى المهنة بسبب خلاف على خردة، تحرر محضر بالواقعة.وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوفاة شخص بسبب مشاجرة فى المقطم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.وتبين نشوب مشاجرة بين جامع قمامة وصديقه بسبب خلاف على خردة، ونتج عنها وفاته ونقل الى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)