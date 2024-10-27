المؤبد لسيدة للاتجار بالمواد المخدرة.. اليكم التفاصيل

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمة " و.ش.م" بالسجن المؤبد غيابيا وتغريمها مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط والزامتها بالمصاريف الجنائية لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة.تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 13234 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمة وبحوزتها مواد مخدرة ،بدائرة القسم.تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت الي قيام المتهمة " و.ش.م" بدون عمل بالاتجار في المواد المخدرة ، وعقب تقنين الإجراءات تم الانتقال إلى مكان تواجدها ، وابصرتها القوة الأمنية حال مناولتها كيس بلاستيكي يحوي علي جوهر الميثامفيتامين أخرجته من حقيبة كانت بحوزتها لأحد عملائها، فتم ضبطها، وبفض الحقيبة تبين أنها تحوى على عدد 25 كيس بلاستيكي لمخدر الميثامفيتامين، وهاتف محمول ومبلغ مالي ،وبمواجهتها اقرت بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها. (اليوم السابع)