جريمة قتل.. وفاة مأساوية لأم وطفلها

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يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهم بقتل سيدة ونجلها داخل شقتهما فى منطقة السلام في مصر وتم نقلهما إلى المستشفى.وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة ونجلها فى السلام ونقل إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان ويتم فحص الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة.كما يجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجارٍ ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات. (اليوم السابع)