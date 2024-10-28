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نهاية مأسويّة.. لصٌ سقط من شرفة منزل وتُوفي على الفور

Lebanon 24
28-10-2024 | 10:07
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تُوفي لصٌ بعدما سقط من شرفة منزل أثناء محاولته الهرب من الأهالي بعد اكتشافهم له في منطقة حدائق أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة في مصر.

وتجري جهات التحقيق في الجيزة تحقيقًا عاجلًا بشأن مصرع اللص.

وكلفت جهات التحقيق، الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه وإعداد تقرير مفصل بأسباب وفاته، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، والذين أقروا أن سبب وفاته هو السقوط من الشرفة أثناء محاولة هربه. (العربية)
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