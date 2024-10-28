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بلا قواعد لغوية.. توأم يبتكر لغة جديدة

Lebanon 24
28-10-2024 | 17:00
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يتميّز توأم بريطاني بقدرته على التكلم بـ25 لغة في العالم بطلاقة، إضافة إلى لغة جديدة ابتكراها منذ الطفولة ولا يزالان يستعملانها حتى اليوم.
وفي العادة يطور 50% من التوائم نمط تواصل خاص بهم، يختفي بمرور الوقت، لكن الأمر لم ينطبق بتاتاً على لغة التوأم المتطابق ماثيو ومايكل يولدن، التي أطلقا عليها "اللغة العمرية أو "أوميري".
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أرجع ماثيو ومايكل حديثهما بهذه اللغة إلى لاوعيهما، عندما أرادا الحفاظ على خصوصيتهما وسط العالم، فوضعا لغتهما من دون التزامه بقواعد لغوية معينة. وقالا إنها مستوحاة من تعدد الثقافات في مسقط رأسهم، مانشستر بالمملكة المتحدة.
واعتبرا أن لغة "أوميري" تختزل قيمة عاطفية عندهما لأنها تعكس الرابطة العميقة التي يشتركان فيها. 
وبفضلها عشقا اللغات المتنوعة، وأصبحا اليوم يديران شركة لتعليم اللغات إلى مهتمين بدراسات "الألسنية" أي الحديث بلغات العالم في سن مبكرة. إضافة إلى الاطلاع على لغتهما "أوميري".
 
 
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