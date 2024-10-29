إيداع 5 مشاهير على وسائل التواصل في السجن.. والسبب؟

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أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من صانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة "الإساءة للغير والاعتداء على الأخلاق الحميدة".ويأتي ذلك على إثر البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل التونسية، والذي يقضي باتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى التصدي للمحتوى الهابط، ويتضمن فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية.البلاغ الذي صدر يوم الأثنين عن "العدل التونسية" شدد على أن هذه الاجراءات جاءت "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة (تيك توك) و(انستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة". (روسيا اليوم)