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مقتل سيدة ونجلها.. وهذا ما فعلته لإخفاء معالم الجريمة

Lebanon 24
29-10-2024 | 13:00
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كشفت تحريات المباحث حول مقتل سيدة ونجلها داخل شقتهما فى مصر، عن أن المتهمة أضرمت النيران فى شقتهما بعد التعدى عليهما بآلة حادة وذلك لإخفاء معالم جريمة قتلها لهما ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهمة.
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وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة ونجلها فى السلام و نقل الى المستشفى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ويتم فحص الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة.
كما يجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات. (اليوم السابع)
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