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حادثة مأساوية.. وفاة امرأة أثناء تصنيع الألعاب النارية بمنزلها

Lebanon 24
01-11-2024 | 05:40
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لقيت ربة منزل مصرعها، بسبب تصنيع الألعاب النارية بمنزلها في مصر، حيث انهار جزء من المنزل بسبب انفجار وقع خلال تصنيع الألعاب النارية بالمنزل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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وتلقى مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة ابشواي يفيد تلقيه إخطار من غرفة عمليات شرطه النجدة بوقوع إنفجار وانهيار سقف منزل، ووفاة سيدة، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أنه كان يتم تصنيع الألعاب النارية بالمنزل ووقع إنفجار تسبب في انهيار جزئي بالمنزل ووفاة سيدة تدعي " امل م " وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. (اليوم السابع)
 
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