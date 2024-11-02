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الحملقد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك.الثورحاول أن تكون أكثر دقة وحرصاً في مواعيدك، ويستحسن أن تنهي المهام في وقتها المحدد.الجوزاءقدرتك على التكيف مع أجواء العمل الجديدة من شأنها أن تسهم في فرض حضورك بقوة.السرطانأجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه.الأسدلا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح، وما عليك إلا تهدئة أعصابك والتروّي.العذراءيهدّد بعض الأحداث وضعك المهني الذي يشهد انقلابات، على إثر بعض التصرّفات التي تصدر عنك، وينتهي الأمر بنتائج جيدة.الميزانتتلقى خبراً مهماً يتعلق بالشأن المالي من ديون واستحقاقات وسلفة أو أوضاع مصرفية، وإشكالات أو قضايا لها علاقة بقضية تمويل او شراء.العقربينتقل كوكب مركور من الميزان إلى العقرب لكي يسهل أمامك الاتصالات ويجعلك أكثر إقبالاً على الدنيا وانفتاحاً على الآفاق الجديدة.القوستكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.الجديينتقل مركور إلى العقرب ويسهل أمامك الاتصالات ويغمرك بمعنويات قوية، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون غير محسوبة النتائج وتخبّئ مفاجآت.الدلوينتقل مركور إلى برج الميزان لك يسهل أمامك الاتصالات ويعزز مكانتك لدى الزملاء، وتنجح في إصلاح بعض الأمور.الحوتتبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبراً سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آلمك منذ مدة بسبب أحد الزملاء. (السومرية)