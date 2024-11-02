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برجك اليوم

Lebanon 24
02-11-2024 | 00:00
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الحمل
قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك.

الثور
حاول أن تكون أكثر دقة وحرصاً في مواعيدك، ويستحسن أن تنهي المهام في وقتها المحدد.

الجوزاء
قدرتك على التكيف مع أجواء العمل الجديدة من شأنها أن تسهم في فرض حضورك بقوة.
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السرطان
أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه.

الأسد
لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح، وما عليك إلا تهدئة أعصابك والتروّي.

العذراء
يهدّد بعض الأحداث وضعك المهني الذي يشهد انقلابات، على إثر بعض التصرّفات التي تصدر عنك، وينتهي الأمر بنتائج جيدة.

الميزان

تتلقى خبراً مهماً يتعلق بالشأن المالي من ديون واستحقاقات وسلفة أو أوضاع مصرفية، وإشكالات أو قضايا لها علاقة بقضية تمويل او شراء.

العقرب
ينتقل كوكب مركور من الميزان إلى العقرب لكي يسهل أمامك الاتصالات ويجعلك أكثر إقبالاً على الدنيا وانفتاحاً على الآفاق الجديدة.

القوس
تكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.

الجدي
ينتقل مركور إلى العقرب ويسهل أمامك الاتصالات ويغمرك بمعنويات قوية، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون غير محسوبة النتائج وتخبّئ مفاجآت.

الدلو
ينتقل مركور إلى برج الميزان لك يسهل أمامك الاتصالات ويعزز مكانتك لدى الزملاء، وتنجح في إصلاح بعض الأمور.

الحوت
تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبراً سارّاً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آلمك منذ مدة بسبب أحد الزملاء. (السومرية)




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