جريمة بشعة تهز دولة عربية.. رفضت الزواج من ابن عمها وما حل بها كارثي!

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وذكرت مصادر لـ"الحرة"، أن "رؤى أحمد توفيت قبل يومين، في مديرية صبر الموادم بمدينة تعز"، جنوب غربي اليمن، إثر حقنها بالإبرة.وفتحت شرطة محافظة تعز تحقيقاً موسعاً في الواقعة، واعتقلت الأقارب الـ5 المتهمين بقتلها، ولا يزال التحقيق مستمراً.ووفقاً لوزارة الداخلية التابعة للحكومة اليمنية، يستمر التحقيق في الجريمة.يُذكر أن عمليات القتل من هذا النوع، تعرف بـ"جرائم الشرف" في اليمن، ومن بين ضحاياها، الفتيات اللواتي يرفضن الزواج وفق رغبة الوالدين. (الحرة)