حادثة مأساوية .. وفاة طفلة غرقاً!

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لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات غربى محافظة سوهاج في مصر، مصرعه غرقا بإحدى الترع، عقب سقوطه بها حال قيامه باللهو على حافتها، تم انتشال الجثة، وتم نقلها الجثة إلى المستشفى وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل غرقا بالترعة وتم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى.وبسؤال والده المدعو سالم س ع س 41 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله على حافة الترعة أمام المنزل إنزلقت قدمه وسقط بها مما أدي إلي غرفة ووفاته ونفي الشبهة الجنائيةوبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.