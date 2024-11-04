وفاة امرأة سقطت من شرفة منزلها.. اليكم تفاصيل الحادثة

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سقطت ربة منزل من الطابق الرابع في مصر، مما أسفر عن مصرعها، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنها اختل توازنها أثناء توقفها ببلكونة شقتها، مما أدى لسقوطها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن ربة منزل، اختل توازنها مما أسفر عن سقوطها من بلكونة شقتها بالطابق الرابع، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)