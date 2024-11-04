23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
وفاة امرأة سقطت من شرفة منزلها.. اليكم تفاصيل الحادثة
Lebanon 24
04-11-2024
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
سقطت ربة منزل من الطابق الرابع في مصر، مما أسفر عن مصرعها، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنها اختل توازنها أثناء توقفها ببلكونة شقتها، مما أدى لسقوطها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.
Advertisement
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن ربة منزل، اختل توازنها مما أسفر عن سقوطها من بلكونة شقتها بالطابق الرابع، لتلقى مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
09:38 | 2024-11-03
03/11/2024 09:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
13:00 | 2024-11-03
03/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
15:00 | 2024-11-03
03/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:32 | 2024-11-04
مأساة خلال مباراة لكرة القدم... لاعب تُوفي في وسط الملعب بعدما ضربته صاعقة!
04:32 | 2024-11-04
حادثة مأساوية .. وفاة طفلة غرقاً!
02:57 | 2024-11-04
شاهد لحظة انقلاب حافلة في واد عميق في الهند
02:29 | 2024-11-04
أكثر مصطلحات الإنترنت شيوعًا لعام 2024
00:45 | 2024-11-04
ثوران بركان يقتل 9 أشخاص في إندونيسيا (فيديو)
23:49 | 2024-11-03
بيع عملة 10 سنتات أميركية نادرة بأكثر من 500 ألف دولار... ما الذي يميزها؟ (صورة)
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
04/11/2024 14:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
04/11/2024 14:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
11:01 | 2024-10-28
04/11/2024 14:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24