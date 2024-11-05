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بالفيديو.. صداقة خارجة عن المألوف بين كلب وهر تشغل تونس
Lebanon 24
05-11-2024
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نشأت صداقة غريبة ونادرة وخارجة عن المألوف بين كلب وهر في شوارع تونس، وثقها مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار تفاعلات العديد من المستخدمين.
فقد رصد الفيديو الذي وثقه ونشره شاب تونسي، القط والكلب يلعبان في انسجام تام ويتعانقان بحب وحنان ويلهوان معا بحركات لطيفة غير مبالين بحركة وضجيج الشارع، ليكسرا بذلك كل القواعد والصورة النمطية التي تؤكد العداوة المتوارثة بين القطط والكلاب، وسط تساؤلات عن سر ارتباطهما.
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كما ظهر الكلب في شارع مزدحم بالسيارات وهو يداعب ويلاعب القط بشكل عفوي ويحتضنه ويعضّه بكل لطف، بينما كان القط متجاوبا معه بشكل تامّ ولا يفارقه، حيث يبدو أنهما يقضيان وقتهما معا طيلة اليوم.
شاهده الآلاف
ولاقى المقطع رواجا وتفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وشاهده الآلاف، حيث اعتبر ناشط يدعى أسامة ملايكي، أن المشهد "يعتبر درسا للإنسان"، مشيرا إلى أن "تعايش الحيوانات معا رغم اختلاف نوعيهما وعداوتهما الفطرية، يعطي رمزية بإمكانية عيش الجميع بسلام رغم الاختلافات".(العربية)
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