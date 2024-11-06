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جريمة مروعة.. رجل ينهى حياة زوجته الحامل واليكم السبب

Lebanon 24
06-11-2024 | 08:25
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أنهى سائق حياة زوجته الحامل لخلافات أسرية في مصر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل سيدة داخل مسكنها بأبو النمرس، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة ربة منزل حامل، مصابة بعدة جروح وكدمات ونزيف، وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.
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وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، لخلافات أسرية، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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