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جريمة مأساوية.. الابن قتل أمه لهذا السبب

Lebanon 24
07-11-2024 | 12:00
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أحالت محكمة جنايات نجع حمادي في مصر، أوراق المتهم بالتخلص من والدته خنقا في نجع حمادي إلى المفتي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أبو المجد. م، 27 عاما، تهمة قتل والدته، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية.
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تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. (اليوم السابع)
 
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