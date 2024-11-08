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"فضحنا بين الأهل والمعارف".. مصرية تطلب الطلاق بعد زواج 16 عاما

Lebanon 24
08-11-2024 | 01:20
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" زوجي بعد 16 عام زواج هجرني، وتزوج، وامتنع عن الإنفاق علي أولاده، وفضحنا بين الأهل والمعارف، بسبب تعدد علاقاته".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة في مصر، اتهمت زوجها بتدمير حياتهم الزوجية بعد 16 عام زواج، بسبب رفضه تحمل المسؤولية، والكف عن تصرفاته الجنونية، وتعدد علاقاته، وزواجه مؤخراً دون إعلانها واستيلائه علي مسكن الحضانة.
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وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك رفض رد مصوغاتي لي ومنقولاتي لإجباري للعيش برفقته رغم زواجه دون علمي، وتحايل للتهرب من سداد النفقات بإدعاء المرض والفقر، ولاحقني بالاتهامات الكيدية لإسقاط حقوقي الشرعية وإثبات نشوزي".
وأكدت:" ترك مسؤولة أطفاله، وألحق بي ضرر بالغ، وطردني من منزل الزوجية،  وعندما حاولت الدخول لأخذ متعلقاتي أنهال علي بالضرب، ولقنني علقة موت لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإصراره علي الإساءة لي".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه. (اليوم السابع)
 
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