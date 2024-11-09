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جريمة مروعة في مصر.. طالب يقتل زميله بلكمة أمام مُدَرِسته!

Lebanon 24
09-11-2024 | 23:00
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واقعة مأساوية شهدتها منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، حيث أنهى طالب بالمرحلة الثانوية حياة زميله أمام مدرستهما.

في التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطاراً من قسم شرطة شبرا تضمن ورود إشارة من المستشفى العام تفيد باستقبال طالب جثة هامدة، بادعاء مشاجرة مع صديقه.
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وعلى الفور انتقلت الأجهزة إلى موقع الحادث.

حيث تبين بعد الفحص وجمع التحريات، أن الطالب تشاجر مع زميله أمام المدرسة، فقام الأخير بتسديد لكمة له في صدره، ما أسفر عن سقوطه فوراً على الأرض، مفارقاً الحياة، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الطالب المتهم، وبمواجهته أنكر قصده عن قتل زميله، غير أنه أقر بحدوث خلافات بينهما، قام على إثرها بتسديد لكمة له في صدره، إلا أنه لم يكن يتوقع أن يسقط مغشياً عليه.

إلى ذلك، تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. (العربية) 
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