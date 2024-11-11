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لهذا السبب.. اقدم على قتل جاره!

Lebanon 24
11-11-2024 | 04:05
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اعترف مسجل جنائي بالتخلص من جاره الطالب، بسبب خلافات الجيرة المتكررة في محافظة السويس في مصر، حيث حاول الجيران تقريب وجهات النظر والصلح بينهما عدة مرات، لكن باءت جميع هذه المحاولات بالفشل.
وأضاف القاتل في اعترافاته بعد القبض عليه، أنه خطط للتخلص من المجني عليه، بأن أحضر سكينا وسدد بها طعنات نافذة للضحية حتى أوداه قتيلا.
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وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم لبشرطة من إحدى المستشفيات بوصول طالب مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح نافذ وتوفى أثناء إسعافه" على إثر التعدى عليه من آخر بدائرة القسم.
بالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة بينهما قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  (اليوم السابع)
 
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