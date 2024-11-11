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إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل في مصر

Lebanon 24
11-11-2024 | 06:24
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أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة في مصر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة ربع نقل، ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى. (اليوم السابع)
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