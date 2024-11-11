يوتيوبر كاد يموت خنقاً بسبب مقلب.. اليكم ما فعله

كاد يوتيوبر أميركي أن يموت خنقاً خلال تصويره مقلباً كان يستفز به مقاتل لعبة الـ "أم أم آي" الخطيرة بصالة ألعاب رياضية في لاس فيغاس.

في بداية فيديو المقلب الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان صانع المحتوى الأميركي ألفريدو يستفز المصارع المحترف راوول روسوس جونيور، الذي يتمتع بسجل حافل بالألقاب البطولة رغم أنه لا يزال في العشرينيات.

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وبدأ صاحب قناة TopNotch Idiot الاستفزاز بالسخرية من استخدام راوول جهاز المشي الخاص به، ثم دار جدال بينه وبين مجموعة شباب محيطين بالمصارع، منتقدين تصرفه الاعتباطي، ودعوه إلى استخدام جهاز آخر لأن الصالة مليئة، لكن ألفريدو أصرَّ على استخدام نفس الجهاز.



ومع احتدام الخلاف، قرر نجم الـ"أم أم آي" التنحي والانتقال إلى جهاز مشي آخر لتهدئة الأوضاع. لكن لم يستسلم ألفريدو، حيث عاد بعد بضع دقائق على جهاز المشي ليواجه روسوس، وحاول مضايقته بشكل تدريجي واستدرجه إلى خوض نزال معه.

وكانت النتيجة محسومة قبل بدئها، إذ انهال عليه المصارع بلكمات متتالية على وجهه، فسقط ألفريدو على الأرض.

تقدم أصدقاء راوول وأبعدوه عن ألفريدو، الذي كان على وشك لفظ أنفاسه، وحاولوا إنقاذه، عندها اعترف الفريدو بأنّ الأمر ليس أكثر من فيديو مقلب سيُنشر على يوتيوب.

عندها صُدم الجميع، وكشف ألفريدو أنه صانع محتوى على يوتيوب، يصور مقاطع فيديو تحت شعار "نعرض حياتنا للخطر لجعل الناس يبتسمون أكثر"، فخيّم الصمت على صالة الألعاب الرياضية للوهلة الأولى، ثم احتضنوا بعضهم البعض لإنهاء الخلاف المفتعل.