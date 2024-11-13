اتهام طبيب بتصوير سيدة أثناء إجراء عملية تجميل دون علمها.. اليكم التفاصيل

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، تحريات لكشف ملابسات اتهام طبيب بتصوير سيدة أثناء إجراء عملية تجميل لها دون علمها بمدينة الشيخ زايد، ونشر الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من زوج سيدة اتهم فيه طبيب تجميل بتصوير زوجته دون علمها، أثناء إجراء عملية تجميل لها، ونشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما ألحق أضرارا بهما.وذكر زوج السيدة أنه فوجىء بانتشار مقطع الفيديو وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال وبعد إجراء العملية لزوجته، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطبيب، فتحرر محضرا بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الاتهام، وتولت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)