Advertisement

منوعات

"لبنان 24": غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
14-11-2024 | 02:06
A-
A+
Doc-P-1278129-638671722453361983.jpg
Doc-P-1278129-638671722453361983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في منظر مروع، اجتاحت عاصفة غبار شديدة أجزاء من وسط كاليفورنيا يوم الاثنين الماضي، رافقتها سحب ضخمة من الجسيمات الدقيقة الدوامة، التي خلقت مشهدا دراميا عبر المناظر الطبيعية الريفية في عدد من مقاطعات كاليفورنيا.

والعاصفة الغبارية التي شهدتها كاليفورنيا معروفة باسم "الهبوب"، وتعني - بشكل وصفي عام - الهياج والحركة والنشاط.

وشكلت العاصفة الغبارية أو "الهبوب" جدار من الغبار لف وادي سان جواكين في كاليفورنيا يوم الاثنين الماضي، وشمل مقاطعات فريسنو وكينغز وماديرا وتولاري.

وخلق جدار الغبار الهائل ظروف رؤية شبه معدومة لبعض الطرق في الوادي المركزي الجنوبي، مما دفع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار سلسلة من التحذيرات بعد ظهر الاثنين الماضي.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية في مكتب هانفورد التابع لهيئة الأرصاد الجوية، أنطوانيت سيراتو "في الأساس، كان جدارا من الغبار.. نقول إنه أمر غير معتاد بعض الشيء لأن هذا أمر نادر الحدوث إلى حد ما".
 
Advertisement
 
ووصف أيدان إيكر، الذي كان يقود سيارته من الساحل عائداً إلى منزله في مدينة ليمور بمقاطعة كينغز، عاصفة الغبار الضخمة قائلا: "كانت قمة السحابة العملاقة تنهار على نفسها تقريبًا، مثل موجة عملاقة تتحطم. كانت أطول من السحب والجبال، إذا كان علي التخمين، ربما كانت على ارتفاع 1000 قدم أو أكثر"، وشبه الحالة بأنها مثل مشهد في "ماكس المجنون" Mad Max.(سكاي نيوز)

منوعات

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:42 | 2024-11-13
23:00 | 2024-11-13
22:55 | 2024-11-13
16:00 | 2024-11-13
14:00 | 2024-11-13
10:45 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24