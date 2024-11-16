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منوعات
ما فعله لا يُصدق.. رجل يقضم قطعة من أذن شرطية ألمانية
Lebanon 24
16-11-2024
|
04:00
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قام رجل بقضم قطعة من أذن شرطية في مدينة كولونيا الألمانية خلال مشاجرة في الشارع.
وقالت الشرطة الألمانية أمس الجمعة إن الشرطية البالغة من العمر 26 عاماً اضطرت إلى الخضوع لعملية جراحية.
وأصاب الرجل البالغ من العمر 40 عاماً أحد المارة في جبهته بمفتاح في البداية، ثم تصرف بعدوانية تجاه رجال الشرطة الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث.
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واضطر رجال الشرطة إلى استخدام جهاز صعق كهربائي لمواجهة الرجل، ولكن عندما لم يكن لذلك تأثير، قام العديد من رجال الشرطة بطرح الرجل على الأرض.
وقام الرجل بعض أذن الشرطية وهاجم رجال شرطة آخرين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم في هذه العملية.
وتم احتجاز الرجل ومن المقرر أن يمثل أمام أحد قضاة محكمة جزئية.(العربية)
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