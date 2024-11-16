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القبض على رجل بتهمة إشعال النار بمنزل حماته.. اليكم السبب

Lebanon 24
16-11-2024 | 16:00
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أشعل عامل النار بمنزل حماته، بسبب خلافات مع زوجته بمنطقة الصف في مصر، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وضبط المتهم، لتباشر النيابة التحقيق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمنزل في الصف، انتقل رجال الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.
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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط زوج إبنة مالكة المنزل في إلقاء عبوة مولوتوف على المنزل وإحراقه، بسبب خلافات مع زوجته.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وارتكاب الواقعة، انتقاما من زوجته وحماته، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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