"البلد أصبح غابة".. أسد يسقط من عربة عسكرية في ليبيا وهذا ما فعله

سقط أسد من عربة عسكرية تابعة لإحدى الجهات الأمنية، عندما كانت تسير في شارع عام مزدحم بالعاصمة طرابلس- ليبيا، رغم وجود قرار حكومي يحظر الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة.



ووثّق المقطع الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية، أسدا يسقط من العربة عسكرية التي كانت تسير بسرعة جنونية في شوارع طرابلس، بحسب ما أكد ناشطون.

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ففقد الحيوان المفترس توازنه وتدحرج على الأرض.



لكن المفاجأة كانت في عدم هروبه، بل صعد مرة أخرى إلى السيارة، حيث بدا غير مقيّد الأرجل ودون حماية.



فيما أثار المشهد تفاعلاً واسعا بين الليبيين. حيث انتقد أحد المدونين على فيسبوك التنقل مع الحيوانات المفترسة في الأماكن العامة، واصفا الأمر بالمهزلة.



بينما سخر البعض الآخر، معتبرين أنه " حتى الأسد سقطت هيبته في ليبيا". ليرد آخرون "البلد أصبح غابة وهو في مكانه الصحيح". (العربية)



