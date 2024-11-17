حادثة غريبة جداً.. تكسير أحجار الهرم الأكبر في مصر!

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بفيديو يظهر قيام عمال وفنيين بتكسير أحجار الهرم الأكبر في الجيزة بحضور سائحين وزوار،غير أن مصادر مصرية مسؤولة أوضحت أنه لا يتم تكسير أحجار الهرم بل تغيير شبكة الكهرباء الخاصة بالإنارة.واوضحت المصادر إنه تم تركيب أحد كابلات الكهرباء الموجودة بالهرم الأكبر منذ عشرات السنين وعليه طبقة غير أثرية، مضيفةً أنه يجري إزالة هذه الطبقة حالياً لتغيير الكابل الخاص بالهرم الأكبر ووضع طبقه جديدة عليه.كذلك شددت على أنه لا يمكن المساس بجسم الهرم ولا أي حجر من أحجاره، وأن ما يحدث يتم تحت إشراف الشركة المسؤولة.من جهتها أكدت وزارة السياحة في بيان رسمي التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري لمصر، داعيةً إلى عدم تداول أي معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام. (العربية)