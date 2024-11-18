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مقتل شاب بعد تعرضه للسرقة... اليكم تفاصيل الجريمة

Lebanon 24
18-11-2024 | 04:09
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كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بالعثور على جثة داخل سيارة متوقفة بدائرة المركز وبها جروح متفرقة وآثار خنق بالرقبة والعثور بداخل السيارة على (متعلقات المجنى عليه - سلاح أبيض -  قطعة قماش "إيشارب").
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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص من بينهم شخصين وفتاة "أحداث" - مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بسابقة اتفاقه وباقى المتهمين مستغلاً صغر سنهم على سرقة إحدى السيارات الملاكى كرهاً عن قائدها وبتاريخ الواقعة قاموا باستيقاف المجنى عليه واستقلال السيارة رفقته بدعوى توصيلهم وقام أحدهم بخنق المجنى عليه (باستخدام إيشارب "خاص بالمتهمة") أثناء قيادته السيارة إلا أنه قام بالتوقف بها بمكان العثور عليها ومقاومتهم فقام آخر بالتعدى عليه بالسكين فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته وتخلى عنها بالسيارة وأثناء ذلك هرب باقى المتهمين ولم يتمكن من سرقة السيارة وهرب، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدوها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
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