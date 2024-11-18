"مزحة" تنتهي باعتقال أفراد عائلة.. إليكم ما حصل

اوقفت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، أفراد عائلة كانوا يمزحون بشأن محاولة انتحار على جسر الجادرية، وسط العاصمة بغداد.

ووفقاً للشرطة، ورد بلاغ من المارة، يفيد بوجود حالة يشتبه بأنها محاولة انتحار من أعلى جسر الجادرية.

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وعلى إثر ذلك، تم توجيه دورية من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن الشخص المشتبه في محاولته الانتحار كان برفقة شقيقه وعمه.

وأوضحت الشرطة أنه عند سؤال أفراد العائلة حول الأمر، ادعوا أنهم كانوا في "حالة مزاح" سوياً، ولم يقصدوا تنفيذ أي فعل انتحاري. فتم إلقاء القبض عليهم، واحتجازهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.