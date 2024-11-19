ايقاف العديد من الرحلات.. "مشكلة" في الطيران البريطاني تزعج المسافرين

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بشكل مفاجئ، تعرضت شركة "بريتيش إيروايز" لمشكلة فنية تسببت في تأخيرات شديدة، حيث اشتكى العملاء في مختلف أنحاء العالم من هذا التأخير.وأشارت التقارير في وقت سابق أمس الاثنين إلى أن العديد من رحلات "بريتيش إيروايز" قد تم إيقافها بعدما تعرضت الشركة لفشل في النظام المعلوماتي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).وقالت الشركة في بيان: "رحلاتنا تعمل حاليا، ولكنها تشهد تأخيرات بينما يعمل فريقنا على حل المشكلة الفنية التي تؤثر على بعض أنظمتنا".وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم مطار هيثرو: "نحن على دراية بمشكلة فنية تحقق فيها "بريتيش إيروايز" وسنعمل معهم لتقديم التحديثات للمسافرين فور توفرها".وأضاف المتحدث أن أنظمة مطار هيثرو "تعمل كالمعتاد".وكان حساب "بريتيش إيروايز" على موقع "إكس" يظهر وهو يرد ويعتذر للعملاء المستائين مساء أمس الاثنين.(سكاي نيوز)