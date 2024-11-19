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كأنه "رموش اصطناعية".. مخلوق غريب في قاع المحيط يُثير حيرة العلماء تعرّفوا إليه (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2024 | 01:32
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تُثير مخلوقات كثيرة دهشة العلماء مع كل اكتشاف، آخرها العثور على مخلوق بحري جرى رصده للمرة الأولى في عالم البحار، عن طريق استخدام روبوت عمل في قاع المحيط الهادئ.

عند النظرة الأولى لهذا المخلوق، قد يخطئ البعض في الاعتقاد بأنه زوج من الرموش الصناعية اللامعة. لكن هذا المخلوق حقيقي للغاية وتم اكتشافه عند تقاطع ثلاث صفائح تكتونية في المحيط الهادئ.

فخلال الأيام الماضية، استخدم باحثون من معهد شميدت للمحيطات، روبوت تحت الماء لتمشيط قاع البحر، وكانت المفاجأة حينما تم اكتشاف مخلوق بحري لاول مرة مثير للدهشة، أطلق عليه "الرموش الصناعية اللامعة"، وجرى اكتشافه عند تقاطع 3 صفائح تكتونية في المحيط الهادئ.
 
 
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المخلوق الغريب عبارة عن ديدان متعددة الأشعار، وهو فئة من الديدان البحرية أو الديدان الشعيرية بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والتقط الباحثون عدة صور وفيديوهات للمخلوق الغريب، وتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت عليه التعليقات المثيرة للغرابة، إذ وصفه أحد المشاهدين بأنه "منظف مرحاض محظور"، ووصفه آخر بأنه "شجرة عيد الميلاد في أعماق البحار"، "يبدو الأمر وكأننا جمعنا رمشين معًا".

وجرى رصد الدودة متعددة الأشعار، خلال قيام "روبوت"، بفحص "كل جزء من جسم المخلوق لديه زوج من النتوءات اللحمية تسمى البارابوديا المغطاة بشعيرات.. وبعض الديدان لها خاصية التلألؤ الحيوي، ولكن هذا المخلوق الأخير يحتوي على هياكل بروتينية في الشعيرات التي تجعلها قزحية اللون" وفق معهد شميدت عبر حسابه على "انستجرام".(العربية)


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