سرقة شاحنة ومركبة كوادرو من مزرعة للملوك البريطانيين... والتحقيق في الحادث مستمر

سرق رجلان مجهولان شاحنة ومركبة كوادرو من مزرعة تقع في أراضي قصر وندسور مقر إقامة الملوك البريطانيين، حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مصدر لها والشرطة.



وأوضحت الصحيفة أن السرقة وقعت في 13 تشرين الاول الماضي، بعدما تم تقليص عدد حراس الأمن عند المدخلين الرئيسيين للمقر الملكي بسبب نقص الموظفين المؤهلين وكذلك الرغبة في طمأنة السياح الخائفين من منظر رجال الشرطة المسلحين.





Major Windsor Castle security scare as masked men raid estate while William, Kate and their children sleep at home https://t.co/6g2b9N89TT — Breaking News (@jooilong) November 18, 2024 Advertisement

وقالت الصحيفة: "سرق رجلان ملثمان شاحنة صغيرة ومركبة كوادرو كانتا مخزنتين في حظيرة.. بمزرعة تقع في المنطقة الأمنية لقصر ويندسور".



وحسب الصحيفة، فقد تجاوز اللصان تحت ستار الليل سياجا يبلغ طوله مترين تقريبا، قبل أن يستخدما الشاحنة المسروقة لاقتحام بوابة أمنية في العقار الملكي والفرار. ويعتقد أنه لحظة وقوع الحادث، كانت عائلة ولي العهد الأمير ويليام والأميرة كيت بأطفالهما الثلاثة موجودة في بيت "أديلايد" الريفي الواقع قرب القصر، بينما كان الملك تشارلز وزوجته كاميلا غائبين عن القصر.





وذكر متحدث باسم الشرطة أنه لم يتم توقيف المهاجمين بعد وأن التحقيق في الحادث مستمر. (روسيا اليوم)