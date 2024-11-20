22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
فى حملات أمنية.. ضبط هاربين من الإعدام والمؤبد
Lebanon 24
20-11-2024
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسفرت جهود قطاع الأمن العام في مصر عن ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة)، مطلوب التنفيذ عليه فى "قضية قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالإعدام.
ونجحت الجهود في ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة).. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (خطف) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة).. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (مخدرات) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وضبط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية).. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (خطف وسرقة بالإكراه) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .
Advertisement
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مسؤول في "حزب الله".. هذه هويّة المُستهدف في "غارة مار الياس"
Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله".. هذه هويّة المُستهدف في "غارة مار الياس"
10:38 | 2024-11-19
19/11/2024 10:38:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ردّ الجيش على ما حصل داخل نطاق المدينة الرياضية
Lebanon 24
هكذا ردّ الجيش على ما حصل داخل نطاق المدينة الرياضية
13:28 | 2024-11-19
19/11/2024 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
Lebanon 24
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
04:16 | 2024-11-20
20/11/2024 04:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
05:15 | 2024-11-20
20/11/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي ورقة ترامب الرابحة ضد إيران؟
Lebanon 24
ما هي ورقة ترامب الرابحة ضد إيران؟
10:00 | 2024-11-19
19/11/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:10 | 2024-11-20
فيديو غريب... سقوط "غيمة" من السماء على الأرض
07:16 | 2024-11-20
سيدة تتهم والدها وشقيقها بالاعتداء عليها.. اليكم الأسباب
04:41 | 2024-11-20
كلينتون يروي تجربته بعد البيت الأبيض في كتاب جديد..
04:25 | 2024-11-20
في المغرب.. صاعقة تنهي حياة شاب مغربي!
03:24 | 2024-11-20
سحبها السلم الكهربائي فتوفيت.. شاهدوا الفيديو!
02:17 | 2024-11-20
بدولار واحد فقط.. بيع منازل إيطالية للمنزعجين من ترامب!
فيديو
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
20/11/2024 15:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
20/11/2024 15:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
20/11/2024 15:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24