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فى حملات أمنية.. ضبط هاربين من الإعدام والمؤبد

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:40
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام في مصر عن ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة)، مطلوب التنفيذ عليه فى "قضية قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالإعدام.
ونجحت الجهود في ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة).. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (خطف) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة).. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (مخدرات) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وضبط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية).. مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (خطف وسرقة بالإكراه) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد .
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المصدر: اليوم السابع
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