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سيدة تتهم والدها وشقيقها بالاعتداء عليها.. اليكم الأسباب

Lebanon 24
20-11-2024 | 07:16
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أصيبت سيدة بحروق وجروح نتيجة تعرضها لاعتداء على يد والدها وشقيقها في مصر، بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل سيدة إلى المستشفى مصابة بحروق وجروح، نتيجة تعرضها لاعتداء بالبدرشين.
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توصلت تحريات رجال المباحث أن والد المجني عليها وشقيقها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والاستماع لأقوال شهود عيان، كما تم الاستماع لأقوال المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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