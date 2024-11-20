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بسبب تيك توك.. أخ قاصر طعن شقيقته الطفلة بـ21 طعنة

Lebanon 24
20-11-2024 | 10:25
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شهدت محافظة سوهاج بصعيد مصر جريمة مأساوية، حيث أقدم مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا على قتل شقيقته، البالغة من العمر 8 سنوات، بـ21 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وعلى الفور انتقلت الشرطة لمكان الحادث لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المتهم هو شقيق الطفلة، ويبلغ من العمر 16 عامًا، وقـتـل شقيقته؛ نظرا لانفصال والديه منذ 4 سنوات .
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وأُلقى القبض على المتهم بـقـتـل شقيقته بـ 21 طعنة، وأوضح خلال التحقيقات أنه تأثر بمشاهد العنف التي كان يشاهدها على تطبيق تيك توك. (روسيا السم)
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